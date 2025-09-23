Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
decisione storica

Francia, Macron annuncia il riconoscimento dello Stato di Palestina: "E' giunto il momento"

Nel suo intervento alla Conferenza di Alto Livello sulla soluzione a due Stati in corso all'Onu

23 Set 2025 - 09:46
00:47 

Emmanuel Macron ha annunciato il riconoscimento dello Stato palestinese. "La Francia dichiara di riconoscere lo Stato di Palestina nell'interesse della pace", ha detto il presidente francese nel suo intervento alla Conferenza di Alto Livello sulla soluzione a due Stati in corso all'Onu. "È giunto il momento. Ecco perché, fedele all'impegno storico del mio Paese in Medioriente, per la pace tra israeliani e palestinesi, dichiaro che la Francia riconosce lo Stato di Palestina", ha affermato Macron. La decisione segue quella di Gran Bretagna, Canada, Australia e Portogallo, che hanno formalmente riconosciuto lo Stato di Palestina domenica, suscitando forti critiche da parte di Israele. 

video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri