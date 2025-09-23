Francia, Macron annuncia il riconoscimento dello Stato di Palestina: "E' giunto il momento"

Emmanuel Macron ha annunciato il riconoscimento dello Stato palestinese. "La Francia dichiara di riconoscere lo Stato di Palestina nell'interesse della pace", ha detto il presidente francese nel suo intervento alla Conferenza di Alto Livello sulla soluzione a due Stati in corso all'Onu. "È giunto il momento. Ecco perché, fedele all'impegno storico del mio Paese in Medioriente, per la pace tra israeliani e palestinesi, dichiaro che la Francia riconosce lo Stato di Palestina", ha affermato Macron. La decisione segue quella di Gran Bretagna, Canada, Australia e Portogallo, che hanno formalmente riconosciuto lo Stato di Palestina domenica, suscitando forti critiche da parte di Israele.