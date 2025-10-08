Logo Tgcom24
Francia, Lecornu: "Si allontana la prospettiva di scioglimento dell'Assemblea"

Il premier francese dimissionario ha annunciato "buone notizie" in merito alle consultazioni per la formazione del nuovo governo

08 Ott 2025 - 12:29
01:26 

Il premier francese dimissionario Sébastien Lecornu ha annunciato "buone notizie" in merito alle consultazioni per la formazione del nuovo governo. Lecornu, che ha parlato in un breve punto stampa a Matignon, ha spiegato di aver riscontrato la “volontà” delle forze politiche di “avere un bilancio prima del 31 dicembre di quest’anno. La volontà mostrata dalle forze politiche di avere un bilancio entro 31 dicembre è "una convergenza che allontana la prospettiva di scioglimento”, dell'Assemblea ha aggiunto.