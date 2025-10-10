Francia, Lecornu rinominato primo ministro da Macron

Il presidente francese Emmanuel Macron, a sorpresa, ha nominato nuovamente Sébastien Lecornu come primo ministro. Lo annuncia l'Eliseo. "Accetto - per dovere - la missione affidatami dal presidente della Repubblica di fare tutto il possibile per dotare la Francia di un bilancio entro la fine dell'anno e di affrontare i problemi quotidiani dei nostri connazionali", scrive in un messaggio su X Lecornu. "Farò di tutto per riuscire in questa missione: dobbiamo porre fine a questa crisi politica, che sta esasperando il popolo francese, e a questa instabilità, che è dannosa per l'immagine della Francia e per i suoi interessi".