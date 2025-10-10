Logo Tgcom24
RICONFERMA A SORPRESA

Francia, Lecornu rinominato primo ministro da Macron

"Farò tutto il possibile per dotare Parigi di un bilancio entro la fine dell'anno", le prime parole

di Giangiacomo Mazzucchelli
10 Ott 2025 - 23:03
01:12 

Il presidente francese Emmanuel Macron, a sorpresa, ha nominato nuovamente Sébastien Lecornu come primo ministro. Lo annuncia l'Eliseo. "Accetto - per dovere - la missione affidatami dal presidente della Repubblica di fare tutto il possibile per dotare la Francia di un bilancio entro la fine dell'anno e di affrontare i problemi quotidiani dei nostri connazionali", scrive in un messaggio su X Lecornu. "Farò di tutto per riuscire in questa missione: dobbiamo porre fine a questa crisi politica, che sta esasperando il popolo francese, e a questa instabilità, che è dannosa per l'immagine della Francia e per i suoi interessi".

