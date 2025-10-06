Francia, Lecornu: "Non c'erano le condizioni per restare premier"

Il primo ministro uscente della Francia, Sebastien Lecornu, ha motivato le dimissioni presentate al presidente Emmanuel Macron affermando che non c'erano più le condizioni per governare. Lecornu ha ammesso che il suo compito era "difficile", soprattutto "in questo momento". Ha poi criticato l'atteggiamento "partigiano" di alcuni partiti politici, riconoscendo che la composizione del governo annunciato "non è stata fluida".



