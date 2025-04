Francia, le forti nevicate causano caos nel traffico e interruzioni di corrente

Forti nevicate hanno colpito alcune zone della Francia. Le immagini dell'autostrada A43 nei pressi di Saint-Julien-Montdenis, in Savoia, mostrano camion pesanti fermi sul ciglio della strada a causa della chiusura del tunnel del Fréjus. Nevicate significative, fino a 120 cm a quote più elevate, sono cadute in Savoia nella notte tra mercoledì e giovedì, causando gravi interruzioni alla rete elettrica e alle reti di trasporto.