Francia, l'eredità del signor Thiberville all'omonima cittadina

Una storia fortunata e fantasiosa. Un caso più unico che raro che si svolge a Thiberville, in Normandia. Il paesino di 1500 abitanti ha appena ricevuto un lascito di ben 10 milioni di euro dal signor Roger, che nella cittadina non è neppure mai stato, ma che aveva il suo stesso cognome: Thiberville.

Grazie alla generosità di questo parigino di 91 anni, discendente da una facoltosa famiglia proprietaria di vigenti e morto lo scorso agosto, a Thiberville è arrivato, come regalo di natale, un cospicuo tesoretto, pari a 5 volte il budget annuale.