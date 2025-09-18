Francia in piazza contro la manovra: "Siamo un milione"

Il sindacato esulta, Mélenchon si congratula e Lecornu assicura: quello che i manifestanti chiedono "è al centro delle consultazioni con sindacati e partiti". "Siamo più di un milione in piazza", hanno detto gli organizzatori proclamando vinta la scommessa della vigilia. Per il governo invece sono stati "oltre 500.000 i manifestanti". E il primo ministro, con un inatteso e inconsueto comunicato post cortei, ha assicurato di essere concentrato sui temi portati in piazza annunciando nuove consultazioni con i sindacati nei prossimi giorni. Bruno Retailleau, ministro dell'Interno, ha proclamato con soddisfazione: "La Francia non è stata bloccata". Soltanto qualche incidente ha macchiato la giornata di mobilitazione contro "il rigore della finanziaria", con Emmanuel Macron e "i ricchi" nel mirino di slogan e striscioni. A Parigi, il corteo è stato pacifico fino alla conclusione, a place de la Nation, quando sono scattate le abituali scene di guerriglia fra polizia - forte di uno schieramento massiccio di uomini e mezzi - e black bloc che non obbedivano all'ordine di dispersione.