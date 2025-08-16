Logo Tgcom24
Mondo
LA POLEMICA

Francia, gruppo di musulmani blocca la proiezione di "Barbie"

La motivazione? "Offensivo" per l'integrità delle donne e un "inno all'omosessualità"

di Viviana Guglielmi
16 Ago 2025 - 20:59
A Noisy-le-Sec, banlieu di Parigi, la proiezione del film "Barbie" di Greta Gerwig è stata annullata dopo le minacce di un gruppo di musulmani che lo hanno bollato come "offensivo" per l'integrità delle donne e come un "inno all'omosessualità". Minacce ai dipendenti comunali e clima teso: il sindaco di sinistra che cancella la serata. A destra lo accusano di aver ceduto al ricatto dei fondamentalisti.

