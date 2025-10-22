Francia, forti piogge e allagamenti a Sanary-sur-Mer

Violente piogge hanno provocato gravi allagamenti a Sanary-sur-Mer, località del dipartimento del Var, nel sud-est della Francia. Le strade si sono rapidamente trasformate in fiumi d'acqua, causando disagi alla circolazione e allagamenti in abitazioni e attività commerciali. Le autorità locali hanno attivato i soccorsi e invitato i cittadini alla prudenza, mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza delle aree colpite.