Francia, forti piogge e allagamenti a Sanary-sur-Mer

Le strade si sono rapidamente trasformate in fiumi d'acqua, causando disagi alla circolazione e allagamenti in abitazioni e attività commerciali

22 Ott 2025 - 14:39
Violente piogge hanno provocato gravi allagamenti a Sanary-sur-Mer, località del dipartimento del Var, nel sud-est della Francia. Le strade si sono rapidamente trasformate in fiumi d'acqua, causando disagi alla circolazione e allagamenti in abitazioni e attività commerciali. Le autorità locali hanno attivato i soccorsi e invitato i cittadini alla prudenza, mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza delle aree colpite.