Francia, festa dei Gitani a Saintes-Maries-de-la-Mer

Ogni anno, migliaia di persone si ritrovano nel villaggio di Saintes-Maries-de-la-Mer, sulla costa meridionale della Francia, per un tradizionale pellegrinaggio della comunità gitana e nomade. Rom, Manouche, Sinti, Tsigani e altri gruppi arrivano da tutta Europa per prendere parte a questa celebrazione religiosa. Il pellegrinaggio è dedicato a Sara la Noire, considerata la patrona dei viaggiatori. La devozione nei suoi confronti è profonda e condivisa da diverse comunità, che si riuniscono per venerarla con canti, processioni e riti tradizionali. L'evento è uno dei più importanti appuntamenti spirituali per queste popolazioni e trasforma il piccolo villaggio in un luogo di intensa partecipazione e forte spiritualità.