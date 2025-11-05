Francia, con l'auto investe pedoni gridando "Allah Akbar"

Un’auto lanciata contro un gruppo di passanti ha seminato il panico per 35 minuti sull’isola di Oleron, di fronte alla costa atlantica francese, poco distante da La Rochelle. Cinque i feriti, due in condizioni critiche. Le vittime hanno tra i 22 e i 67 anni, alcune di loro sono state trasportate in elicottero all’ospedale di Poitiers. Alla guida dell’auto un 35enne con nazionalità francese fermato dalla gendarmerie mentre tentava di dare fuoco al proprio veicolo. Nella macchina, che ha preso fuoco solo in parte, sono state rinvenute bombole di gas. Al momento dell'arresto il conducente, noto nella zona per problemi di droga e alcol, avrebbe gridato Allah Akbar. L’uomo, fermato con l’accusa di tentato omicidio, non era noto ai servizi segreti e non compariva nella lista dei soggetti attenzionati dall’intelligence. Secondo i media francesi avrebbe però detto alla polizia di essersi radicalizzato su Internet.