Francia, agricoltori in rivolta a Versailles contro l'accordo Ue-Mercosur

I manifestanti hanno posizionato balle di fieno ai piedi della statua di Luigi XIV
Davanti alla reggia di Versailles, gli agricoltori francesi hanno inscenato una protesta contro l'intesa commerciale tra Unione Europea e Paesi del Mercosur. Temono che l'accordo favorisca l'importazione di prodotti agricoli a basso costo, mettendo a rischio la competitività delle produzioni nazionali. I manifestanti hanno posizionato balle di fieno ai piedi della statua di Luigi XIV per richiamare l'attenzione sull'urgenza di proteggere il settore.
Commenti (0)