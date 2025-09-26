Logo Tgcom24
Francia, agricoltori in rivolta a Versailles contro l'accordo Ue-Mercosur

I manifestanti hanno posizionato balle di fieno ai piedi della statua di Luigi XIV

26 Set 2025 - 15:07
00:51 

Davanti alla reggia di Versailles, gli agricoltori francesi hanno inscenato una protesta contro l'intesa commerciale tra Unione Europea e Paesi del Mercosur. Temono che l'accordo favorisca l'importazione di prodotti agricoli a basso costo, mettendo a rischio la competitività delle produzioni nazionali. I manifestanti hanno posizionato balle di fieno ai piedi della statua di Luigi XIV per richiamare l'attenzione sull'urgenza di proteggere il settore.

