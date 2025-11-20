Logo Tgcom24
Politica
Francesco Saverio Garofani, l'attività politica

Quando i suoi coetanei ascoltavano i Queen o i Duran Duran, Francesco Saverio Garofani leggeva i discorsi di Aldo Moro e già impazziva per Sergio Mattarella

di Fabrizio Summonte
20 Nov 2025 - 19:47
02:00 

Quando i suoi coetanei ascoltavano i Queen o i Duran Duran, Francesco Saverio Garofani leggeva i discorsi di Aldo Moro e già impazziva per Sergio Mattarella. E anche per la Roma di Liedholm, quella dello scudetto. Era un giovane democristiano Garofani, e molti come lui nell'associazionismo cattolico scelsero come punto di riferimento Sergio Mattarella, quel professore che non doveva far politica, ma si convinse a scendere in campo solo dopo il brutale omicidio del fratello, Piersanti.