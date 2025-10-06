Francesca De André: "Il mio ex mi lanciava addosso oggetti incendiati"

Francesca De André torna a "Verissimo" per raccontare gli sviluppi della lunga battaglia legale contro l'ex compagno, Giorgio Tambellini, condannato a tre anni e tre mesi di reclusione per maltrattamenti e lesioni aggravate. Il tribunale di Lucca, a un anno dall'apertura del processo, ha emesso la sentenza definitiva, aggiungendo alla misura del divieto di avvicinamento anche la pena detentiva per il quarantenne. "Provo ancora rabbia verso la sentenza, dopo tutte le prove che ho portato in aula di tribunale", ha raccontato nella trasmissione di Canale 5. "Non c'è equilibrio nel giudicare questo genere di reati. Lui tra tre anni sarà a piede libero, mentre io devo ancora mettere insieme i miei pezzi".