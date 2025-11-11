Logo Tgcom24
sulle colonne del Corriere della Sera

Francesca Albanese fa autocritica

La relatrice Onu sulla Palestina fa un passo indietro sulle frasi pronunciate al sindaco di Reggio Emilia

di Paolo Scarlata
11 Nov 2025 - 19:01
01:38 

“A Reggio Emilia ho sbagliato, non ridirei più quelle frasi”. A fare autocritica, sulle colonne del Corriere della Sera, è Francesca Albanese, la relatrice Onu sulla Palestina. Il passo indietro fa notizia. E' un pò troppo maestrina, osservano i più critici. Proprio in Emilia-Romagna, ricevuta l’onorificenza del primo tricolore, il caso forse più eclatante, con il malcapitato sindaco Marco Massari, colpevole - per l’Albanese - di aver osservato che per il processo di pace in medio oriente servisse pure la liberazione degli ostaggi israeliani prigionieri di Hamas. "Quando ho rivisto quel mio commento, me lo son detta: no, non è proprio da me", ammette ora nell’intervista dove racconta di aver snobbato anche l'ingresso in politica.

