Politica
La proposta

Forza Italia torna a ribadire l'urgenza di abbassare le tasse al ceto medio

E propone di tagliare l'aliquota Irpef dal 35 a 33 per cento

di Laura Berlinguer
11 Ago 2025 - 13:17
01:31 

Ufficialmente il cantiere si aprirà subito dopo la pausa estiva. Ma la maggioranza è già al lavoro per delineare i contenuti della prossima manovra economica. Forza Italia torna a ribadire l'urgenza di abbassare le tasse al ceto medio e propone di tagliare l'aliquota Irpef dal 35 a 33 per cento. In sostanza, secondo i calcoli dei responsabili economici del partito, dal provvedimento scaturirebbe un risparmio fiscale di 1.440 euro annui per chi guadagna fino a 60mila euro lordi. Un provvedimento che costerebbe alle casse dello stato circa 4 miliardi.

