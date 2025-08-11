E propone di tagliare l'aliquota Irpef dal 35 a 33 per centodi Laura Berlinguer
Ufficialmente il cantiere si aprirà subito dopo la pausa estiva. Ma la maggioranza è già al lavoro per delineare i contenuti della prossima manovra economica. Forza Italia torna a ribadire l'urgenza di abbassare le tasse al ceto medio e propone di tagliare l'aliquota Irpef dal 35 a 33 per cento. In sostanza, secondo i calcoli dei responsabili economici del partito, dal provvedimento scaturirebbe un risparmio fiscale di 1.440 euro annui per chi guadagna fino a 60mila euro lordi. Un provvedimento che costerebbe alle casse dello stato circa 4 miliardi.
