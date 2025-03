Forza Italia rilancia la riforma della giustizia

Accelerare sulla riforma della giustizia, mettendo in evidenza le priorità dell'agenda del governo Meloni. Questi i temi trattati al convegno "La riforma della Giustizia di Forza Italia" al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo promosso dai gruppi parlamentari di Camera e Senato del partito e in collaborazione con la delegazione italiana nel gruppo Ppe al Parlamento europeo. In agenda anche la separazione delle carriere e le modifiche al Consiglio superiore della magistratura. L'obiettivo è rendere realtà una giustizia più efficiente, giusta e accessibile per i cittadini. "La riforma della giustizia è una riforma per i cittadini, non è contro nessuno. Anzi è una riforma destinata a esaltare il ruolo dei magistrati, a depoliticizzare la magistratura. Quindi è una riforma positiva i cui benefici saranno tutti a favore dei nostri concittadini".