Forza Italia presenta a Milano un piano industriale per la crescita e l'innovazione, un pacchetto di proposte per fronteggiare - in Italia e in Europa - le sfide di questo periodo, caratterizzato dal calo di produzione nell'industria dell'auto e dall'aumento del costo dell'energia. Una giornata di dibattito con i protagonisti dell'economia e dell'impresa. Per il vicepremier e segretario di Forza Italia Tajani occorre abbattere la burocrazia, aumentare le esportazioni, favorire maggiore accesso al credito e meno pressione fiscale, ma soprattutto è vitale abbassare il costo dell'energia e cambiare il Green Deal in Europa.