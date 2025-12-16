Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
STRAGE SFIORATA A Guaíba

Forti raffiche di vento, crolla la Statua della Libertà brasiliana

Il monumento, alto 24 metri, è caduto in pochi secondi. Nessun ferito

16 Dic 2025 - 16:17
00:12 

Le fortissime raffiche di vento che hanno colpito la zona di Porto Alegre, in Brasile, hanno abbattuto una replica della Statua della Libertà a Guaíba. Il monumento (alto 24 metri, 35 con la base) era stato installato nel 2020 in occasione dell'inaugurazione di un megastore. Fortunatamente, al momento del crollo, non stava passando nessuno. Sull'intera regione la Protezione civile brasiliana ha diramato un'allerta meteo per raffiche di vento superiori a 90 km/h.

video evidenza
statua della liberta
brasile