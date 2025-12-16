Forti raffiche di vento, crolla la Statua della Libertà brasiliana

Le fortissime raffiche di vento che hanno colpito la zona di Porto Alegre, in Brasile, hanno abbattuto una replica della Statua della Libertà a Guaíba. Il monumento (alto 24 metri, 35 con la base) era stato installato nel 2020 in occasione dell'inaugurazione di un megastore. Fortunatamente, al momento del crollo, non stava passando nessuno. Sull'intera regione la Protezione civile brasiliana ha diramato un'allerta meteo per raffiche di vento superiori a 90 km/h.