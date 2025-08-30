Forti bombardamenti, Gaza City è "zona di guerra"

Sono ore di forti bombardamenti intorno a Gaza city, definita zona di guerra, dove si sono a lungo rincorse notizie e smentite su un'imboscata e la cattura di alcuni soldati israeliani da parte delle brigate Qassam di Hamas. Il portavoce dell'esercito dello stato ebraico in seguito ha confermato che un blindato è stato colpito da ordigni esplosivi che hanno provocato il ferimento lieve di sei uomini mentre un settimo versa in condizioni più serie.