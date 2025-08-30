Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Colpito un blindato

Forti bombardamenti, Gaza City è "zona di guerra"

Almeno 50 i morti palestinesi su tutto il territorio dove si sono fatte più intense le attività militari per preparare l'assedio alla città

di Paola Nurnberg
30 Ago 2025 - 21:31
01:34 

Sono ore di forti bombardamenti intorno a Gaza city, definita zona di guerra, dove si sono a lungo rincorse notizie e smentite su un'imboscata e la cattura di alcuni soldati israeliani da parte delle brigate Qassam di Hamas. Il portavoce dell'esercito dello stato ebraico in seguito ha confermato che un blindato è stato colpito da ordigni esplosivi che hanno provocato il ferimento lieve di sei uomini mentre un settimo versa in condizioni più serie.  

Almeno 50 i morti palestinesi su tutto il territorio dove si sono fatte più intense le attività militari per preparare l'assedio finale alla più grande città della Striscia.

israele
gaza
gaza city

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri