Mondo
Difficile stilare un profilo politico del killer

Forse la difesa della comunità LGBTQ+ dietro l'omicidio di Charlie Kirk

L'assassino, Tyler Robinson, aveva un partner transgender con cui viveva, ma che era all'oscuro dei progetti del killer. Non indagato, secondo l'FBI sta collaborando"

di Marta Vittadini
14 Set 2025 - 12:37
01:33 

Ci sarebbe forse la difesa dei temi legati agli Lgbtq tra i moventi dell'omicidio di Charlie Kirk, l'attivista ucciso durante un comizio nella utah Valley university.
L'assassino, Tyler Robinson, aveva infatti un partner transgender con cui viveva, ma che era all'oscuro dei progetti del killer. Non indagato, secondo l'FBI sta collaborando attivamente con le forze dell'ordine. Difficile stilare un profilo politico del killer 22 enne: in famiglia siamo tutti trumpiani, ha dichiarato la nonna.

charlie kirk
strage
omicidio

