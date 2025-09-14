Forse la difesa della comunità LGBTQ+ dietro l'omicidio di Charlie Kirk

Ci sarebbe forse la difesa dei temi legati agli Lgbtq tra i moventi dell'omicidio di Charlie Kirk, l'attivista ucciso durante un comizio nella utah Valley university.

L'assassino, Tyler Robinson, aveva infatti un partner transgender con cui viveva, ma che era all'oscuro dei progetti del killer. Non indagato, secondo l'FBI sta collaborando attivamente con le forze dell'ordine. Difficile stilare un profilo politico del killer 22 enne: in famiglia siamo tutti trumpiani, ha dichiarato la nonna.