Forlì, cavallo soccorso in elicottero dai vigili del fuoco

L'animale era rimasto bloccato nel fango ed è stato recuperato con il supporto del Drago

25 Nov 2025 - 11:10
A Roncofreddo (in provincia di Forlì-Cesena) un cavallo è stato tratto in salvo grazie a una complessa operazione dei vigili del fuoco. L’animale, rimasto intrappolato nel fango, è stato prima valutato dai veterinari e successivamente sedato per garantirne la sicurezza durante le manovre. Il recupero è stato effettuato con l’elicottero Drago, che ha permesso di sollevare il cavallo e trasferirlo in un’area sicura.