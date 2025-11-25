Forlì, cavallo soccorso in elicottero dai vigili del fuoco

A Roncofreddo (in provincia di Forlì-Cesena) un cavallo è stato tratto in salvo grazie a una complessa operazione dei vigili del fuoco. L’animale, rimasto intrappolato nel fango, è stato prima valutato dai veterinari e successivamente sedato per garantirne la sicurezza durante le manovre. Il recupero è stato effettuato con l’elicottero Drago, che ha permesso di sollevare il cavallo e trasferirlo in un’area sicura.