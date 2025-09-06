Fontana al G7 di Ottawa: "Difendere libertà e verità, ultima chiamata per Occidente"

"Il mio appello al G7 Parlamentare in Canada: difendere libertà e verità, contro chi vorrebbe cancellarle. È l'ultima chiamata per l'Occidente". Lo ha dichiarato il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, al G7 Parlamentare, in Canada, nel suo intervento come relatore sul tema "I Parlamenti in un mondo polarizzato". "La frattura globale tra autoritarismi e libertà riduce gli spazi per il dialogo e rende più difficile l'affermazione della democrazia, con effetti all'interno degli Stati. - ha aggiunto Fontana - In questo quadro, la diplomazia parlamentare è uno strumento prezioso per costruire ponti, per favorire la reciproca conoscenza tra culture politiche diverse e per mantenere canali di comunicazione anche quando quelli tradizionali vanno in crisi". Il Presidente della Camera dei deputati ha affrontato anche la tematica facke news: "Di fronte ai rischi delle fake news, delle bolle ideologiche create dalle tribù social, di un uso distorto delle tecnologie digitali" - ha sottolineato. - i Parlamenti devono essere i motori propulsivi del cambiamento e il collante delle comunità nazionali, valorizzando le identità culturali, sociali e politiche", perché "una democrazia vive solo se il popolo sente che le sue istituzioni gli appartengono".