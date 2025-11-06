Fondazione Milano-Cortina, dal gip dubbi di costituzionalità sul dl

L'intervento del governo ha trasformato la natura giuridica dell'ente da pubblico a privatodi Roberto Lamura
Il tribunale di Milano solleva dubbi di costituzionalità sul decreto legge relativo alla Fondazione Milano-Cortina 2026. L'intervento d'urgenza del governo, nell'estate del 2024, provvedeva a trasformare la natura giuridica dell'ente da pubblico a privato. Una mossa che avrebbe consentito di mettere al riparo la fondazione dai possibili sviluppi di una doppia inchiesta per turbativa d'asta, sugli appalti per i servizi digitali.