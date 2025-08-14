Follia a Milano, si riprende alla guida di un'auto mentre è inseguito dalla polizia

Era stato controllato dagli agenti della polizia locale in viale Monza a Milano ed era risultato negativo all'assunzione di alcol e droga. L'uomo, però, un 24enne tunisino, è ripartito con la sua auto a noleggio, ha affiancato la pattuglia proferendo frasi incomprensibili e ha accelerato facendo manovre pericolose e bruciando anche un semaforo. L'inseguimento è durato oltre 10 minuti, durante i quali il giovane ha filmato con il cellulare la sua fuga. Gli agenti della Locale, dopo aver sentito il pm di turno e dopo aver visionato le immagini delle telecamere delle pattuglie e quelle che lui stesso aveva registrato, l'hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. L'arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stato disposto l'obbligo di firma.