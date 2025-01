Folle manovra al casello della A18: fa inversione con il Tir per sfuggire al posto di blocco

Un uomo di 64 anni ha tentato di sfuggire a un posto di blocco della polizia stradale sull’autostrada A18 Messina-Catania con una pericolosa inversione di marcia nei pressi della barriera di Tremestieri. Alla guida di un mezzo pesante, l'uomo ha fatto inversione davanti al casello e ha percorso un tratto in contromano urtando i new jersey che delimitano le carreggiate. Fermato poco dopo nell’area di parcheggio “Canale Ovest”, è stato identificato: già privo di patente, dovrà affrontare la revoca definitiva, una multa di 4.170 euro e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.