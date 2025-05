Folla a Londra per gli 80 anni dal giorno della vittoria della Seconda Guerra mondiale

Migliaia di persone hanno affollato le strade intorno al Parlamento e a Buckingham Palace per partecipare alle celebrazioni per l'80esimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. Per le strade della capitale inglese hanno sfilato le forze armate britanniche, affiancate da truppe dei Paesi alleati del Regno Unito nella Nato e dall'Ucraina, in segno di solidarietà con l'attuale guerra in Europa. Il corteo è partito da Parliament Square e ha attraversato Buckingham Palace, dove re Carlo III ha salutato i soldati.