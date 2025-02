Foiba vandalizzata, il silenzio della sinistra

Ancora polemiche dopo l'atto vandalico compiuto alla foiba di Basovizza, con tre scritte in lingua slava, una delle quali dice "Trieste è nostra",Dal centrodestra intervengono i leader, così come al centro Renzi di Italia Viva tuona contro "l’insulto alle vittime e alle famiglie", ma proprio sulle reazioni monta la polemica: “Né Schlein, né Conte, né Fratoianni sono riusciti a spendere qualche minuto del loro tempo per condividere il senso di sdegno che attraversa l'intera comunità nazionale” dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Menia