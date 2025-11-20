Foggia, sgominata l'organizzazione che assaltava bancomat con la "marmotta"

Operazione dei carabinieri all’alba nel Foggiano, dove è stata smantellata una banda specializzata in assalti ai bancomat tramite l’esplosivo artigianale chiamato “marmotta”. L’attività, coordinata dalla Procura di Larino, deriva da un’indagine avviata dopo un colpo compiuto ad aprile 2024 a San Martino in Pensilis, in provincia di Campobasso. Da lì gli investigatori sono riusciti a ricostruire la struttura dell’associazione criminale e il ruolo dei componenti. Secondo quanto ricostruito, la banda utilizzava auto di grossa cilindrata rubate e poi ripulite dall’associazione per colpire sportelli bancari selezionati in anticipo. In fase operativa i responsabili effettuavano un piccolo prelievo prima dell’inserimento dell’esplosivo, così da generare il time-out dello sportello e garantirsi più tempo per l’assalto. Le perquisizioni hanno portato al fermo di quattro persone e al deferimento di altre tre.