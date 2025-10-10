Foggia, centro estetico abusivo scoperto a Lucera: sequestri e denunce

A Lucera, in provincia di Foggia, i carabinieri hanno sequestrato un centro estetico privo di autorizzazioni dove venivano effettuati trattamenti medico-estetici invasivi, come iniezioni di botulino e acido ialuronico. La titolare, 34 anni, è stata denunciata per esercizio abusivo della professione. Durante i controlli, è stato arrestato anche il padre 69enne per furto aggravato di energia elettrica tramite allaccio illegale. L'indagine è stata coordinata dalla Procura di Foggia.