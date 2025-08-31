Logo Tgcom24
DA BARCELLONA

Flotilla per Gaza, parla Greta Thunberg

"L'intento di Israele di commettere un genocidio dei palestinesi - dice - è chiaro, vogliono prendere tutta la Striscia di Gaza"

31 Ago 2025 - 11:19
05:45 

L'attivista svedese Greta Thunberg parla dal Moll de la Fusta prima di imbarcarsi sulla Global Sumud Flotilla. "Lentamente ogni giorno più persone si svegliano e vedono le atrocità del genocidio che commette Israele", ha affermato la giovane, dicendosi poi terrorizzata da come "le persone possano andare avanti con le loro vite, accettando un genocidio e guardandolo in diretta dai cellulari".

