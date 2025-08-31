Flotilla per Gaza, parla Greta Thunberg

"L'intento di Israele di commettere un genocidio dei palestinesi - dice - è chiaro, vogliono prendere tutta la Striscia di Gaza"
L'attivista svedese Greta Thunberg parla dal Moll de la Fusta prima di imbarcarsi sulla Global Sumud Flotilla. "Lentamente ogni giorno più persone si svegliano e vedono le atrocità del genocidio che commette Israele", ha affermato la giovane, dicendosi poi terrorizzata da come "le persone possano andare avanti con le loro vite, accettando un genocidio e guardandolo in diretta dai cellulari".
