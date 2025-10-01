Logo Tgcom24
Flotilla verso Gaza, l'eurodeputata Scuderi: "Non ci fermiamo, se succede qualcosa blocchiamo tutto"

"Abbiamo temuto un'intercettazione, ma le unità israeliane si sono poi ritirate"

01 Ott 2025 - 14:35
00:59 

"Ieri sera la Marina israeliana ha tentato di intimidirci: due navi della Flotilla sono state circondate e private delle comunicazioni per diversi minuti. Abbiamo temuto un'intercettazione, ma le unità israeliane si sono poi ritirate". Lo ha dichiarato su isocial l'eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi. La Flotilla, composta da imbarcazioni civili partite nei giorni scorsi con l’obiettivo di portare aiuti umanitari simbolici e rompere simbolicamente il blocco di Gaza, si trova ora a circa 120 miglia nautiche dalla costa, in quella che viene considerata una "zona rossa", dove il rischio di un intervento militare diretto da parte di Israele è elevato. "Navighiamo ancora verso Gaza", ha ribadito. "La tensione è altissima, ma non ci fermiamo. Continuiamo a tenere lo sguardo su Gaza: se succede qualcosa alla Flotilla, blocchiamo tutto!".

