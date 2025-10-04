Logo Tgcom24
SU UN VOLO CHARTER

Flotilla, Tajani: "Ventisei italiani stanno per rientrare"

Saranno imbarcati su un volo speciale turco che atterrerà a Istanbul nelle prossime ore

di Alessandro Tallarida
04 Ott 2025 - 12:42
01:32 

La notizia più attesa la dà pochi minuti prima delle 10 di questa mattina il ministro degli esteri Antonio Tajani: "Un primo gruppo di 26 cittadini italiani che erano sulla Flotilla sta per lasciare Israele con un charter". Sono stati inseriti su un volo speciale turco che atterrerà a Istanbul nelle prossime ore. Dopo la liberazione dei quattro parlamentari, il pressing della Farnesina sulle autorità israeliane ha dato dunque il risultato sperato. Ma se altri 26 stanno tonando a casa, ci sono ancora 15 attivisti italiani nel carcere di Ketziot. "Non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l'espulsione per via giudiziaria, che avverrà la prossima settimana" spiega il Ministro.
 

