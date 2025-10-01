Logo Tgcom24
Flotilla, Tajani: "Italiani ad Ashdod e poi espulsi"

Le dichiarazioni del ministro degli Esteri

01 Ott 2025 - 22:18
Gli italiani della Flotilla, "verranno portati probabilmente al porto di Ashdod e poi dovrebbero essere tutti espulsi e accompagnati in Europa con un volo speciale". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

