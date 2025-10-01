Flotilla, Scuderi: "Tre motovedette israeliane dietro di noi"

In un video pubblicato su Instagram, l'eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi, che si trova a bordo di una delle navi della Global Sumud Flotilla, ha mostrato la situazione e detto: "Ecco, queste sono tre motovedette israeliane: le si vedono dalle luci verdi. Potete vederle, sono dietro la nostra imbarcazione". Come didascalia a corredo del post ha poi scritto: "Ci sono tre motovedette israeliane dietro di noi!". Scuderi ha inoltre condiviso il video nelle storie e aggiunto: "Israele ha iniziato l'abbordaggio. Sono dietro di noi".