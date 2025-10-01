Logo Tgcom24
il premier spagnolo

Flotilla, Sanchez: "Non rappresenta una minaccia per Israele"

"Dobbiamo ricordare che questa è una missione umanitaria"

01 Ott 2025 - 16:43
01:28 

Per quanto riguarda la Flotilla, "dobbiamo ricordare che questa è una missione umanitaria, che non avrebbe avuto luogo se il governo israeliano avesse consentito l'ingresso e la distribuzione di aiuti da parte delle Nazioni Unite". Lo dice il premier spagnolo, Pedro Sanchez, al suo arrivo al Consiglio europeo informale a Copenaghen. "Ciò che ho sempre trasmesso fin dal primo minuto al governo di Israele - aggiunge - è che logicamente i cittadini, quei compatrioti che si trovano sulla Flotilla avranno piena protezione diplomatica, e non può essere altrimenti. Non rappresentano un pericolo o una minaccia per Israele e quindi spero che Israele, in questo caso il governo Netanyahu, non rappresenti né costituisca alcuna minaccia per la Flotilla". 

