Mondo
tutti gli scenari

Flotilla, ora cosa succederà agli attivisti?

Verranno portati ad Ashdod, come in altre occasioni simili, gli equipaggi fermati dalla marina militare israeliana. "Non è chiaro però cosa esattamente accadrà una volta sbarcati

di Alfredo Macchi
02 Ott 2025 - 12:13
01:31 

Verranno portati ad Ashdod, come in altre occasioni simili, gli equipaggi fermati dalla marina militare israeliana a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottila. Tra loro, attivisti, giornalisti e parlamentari di diversi paesi tra cui 22 italiani. Nel porto israeliano è tutto pronto. Ad attenderli ci saranno i rappresentanti dei consolati dei rispettivi paesi e un team di legali. Non è chiaro però se i fermati potranno incontrarli e cosa esattamente accadrà una volta sbarcati.

