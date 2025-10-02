Flotilla, nella notte in migliaia in piazza in tutta Italia

In segno di solidarietà con gli attivisti pro Pal fermati dalla marina militare israeliana a meno di 70 miglia nautiche da Gaza
Nella notte in migliaia sono tornati in piazza a Milano in solidarietà della Global Sumud Flotilla fermata dalla marina militare israeliana a meno di 70 miglia nautiche da Gaza. A Milano i manifestanti scesi in corteo hanno occupato la stazione ferrovia di Cadorna promettendo un ulteriore mobilitazione per il prossimo 3 novembre, in occasione dello sciopero generale.
