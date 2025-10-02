Logo Tgcom24
Flotilla, Meloni: "Sciopero? Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme"

Il presidente del Consiglio"alla stampa a margine del vertice di Copenaghen: "Continuo a ritenere che tutto questo non porti alcun beneficio al popolo della Palestina. Al tempo stesso mi pare di capire che porti molti disagi al popolo italiano"

02 Ott 2025 - 10:28
02:05 

"Mi sarei aspettata che i sindacati almeno su una questione che reputavano così importante" come Gaza "non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì. Il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Copenaghen. Che sulla Flotilla aggiunge: "Le operazioni di abbordaggio sono ancora in corso le stiamo seguendo minuto per minuto, siamo in contatto con gli avvocati di alcuni imbarcati e facciamo il possibile perché possano tornare in Italia il prima possibile. Al netto di questo, continuo a ritenere che tutto questo non porti alcun beneficio al popolo della Palestina. Al tempo stesso mi pare di capire che porti molti disagi al popolo italiano".

