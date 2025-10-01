Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
da Copenhagen

Flotilla, Meloni: "Le sofferenze dei palestinesi forse non sono la loro priorità"

Il presidente del Consiglio interpellato sul caso della Flotilla a margine del vertice informale Ue

01 Ott 2025 - 13:55
00:49 
giorgia meloni
flotilla
video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri