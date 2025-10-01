Lo scambio via radio tra forze israeliane e Global Sumud Flotilla

"Forze Offensive Israeliane. Qui è Tiago Avila del comitato di coordinamento della Global Sumud Flotilla. Vi informiamo che siamo una missione umanitaria, non violenta, di solidarietà per rompere l'assedio illegale imposto da Israele 18 anni fa contro il popolo palestinese di Gaza e per aprire un corridoio umanitario. Trasportiamo solo cibo, aiuti, portiamo filtri per l'acqua, stampelle, latte artificiale per i bambini che state lasciando morire di fame. Ripeto, state commettendo genocidio da otto decenni in una pulizia etnica contro il popolo palestinese e ciò è assolutamente contrario al diritto internazionale. Ancora una volta, ci troviamo in acque internazionali, che non rientrano nella vostra giurisdizione. Stiamo navigando verso le acque territoriali palestinesi, che non rientrano nella vostra giurisdizione nonostante pensiate di poter occupare quella terra. Ma tutto questo è completamente illegale", ha risposto Avila.