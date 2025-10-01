Lo scambio via radio tra forze israeliane e Global Sumud Flotilla

Avvenuto prima degli abbordaggi
In un video diffuso dalla Global Sumud Flotilla si mostra lo scambio via radio avvenuto tra il blocco israeliano e Thiago Avila della GSF prima degli abbordaggi.
"Vi ordiniamo di cambiare rotta. Qualsiasi ulteriore tentativo di navigare verso Gaza mette a rischio la vostra sicurezza e vi colloca in una zona di guerra attiva. Se continuerete sulla vostra rotta e tenterete di violare il blocco navale, fermeremo la vostra nave e chiederemo di confiscarla attraverso procedimenti legali in tribunale. Attenzione. Attenzione", recita una voce femminile alla radio.
"Forze Offensive Israeliane. Qui è Tiago Avila del comitato di coordinamento della Global Sumud Flotilla. Vi informiamo che siamo una missione umanitaria, non violenta, di solidarietà per rompere l'assedio illegale imposto da Israele 18 anni fa contro il popolo palestinese di Gaza e per aprire un corridoio umanitario. Trasportiamo solo cibo, aiuti, portiamo filtri per l'acqua, stampelle, latte artificiale per i bambini che state lasciando morire di fame. Ripeto, state commettendo genocidio da otto decenni in una pulizia etnica contro il popolo palestinese e ciò è assolutamente contrario al diritto internazionale. Ancora una volta, ci troviamo in acque internazionali, che non rientrano nella vostra giurisdizione. Stiamo navigando verso le acque territoriali palestinesi, che non rientrano nella vostra giurisdizione nonostante pensiate di poter occupare quella terra. Ma tutto questo è completamente illegale", ha risposto Avila.
Commenti (0)