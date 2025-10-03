Flotilla, liberi i quattro parlamentari italiani fermati in Israele

Gli incursori della Marina israeliana hanno fermato all'alba l'ultima barca della Global Sumud Flotilla, la Marinette, che si stava avvicinando alla costa di Gaza. In tutto sono 473 i componenti degli equipaggi arrestati: dopo l'identificazione nel porto di Ashdod sono stati trasferiti in un carcere nel deserto del Neghev, nel sud del Paese, dove un team della ambasciata italiana si è recato per assistere i nostri connazionali. Rilasciati dalle autorità di Israele i quattro parlamentari che erano a bordo della Flotilla: il senatore Marco Croatti, l'eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l'eurodeputata Benedetta Scuderi ai quali "è stata riconosciuta l'immunità". Trasferiti all'aeroporto di Tel Aviv, hanno preso un volo di linea per Fiumicino. A condurre la trattativa il ministro degli Esteri Antonio Tajani con il suo omologo Saar, al quale ha chiesto il rapido rimpatrio anche degli altri 42 italiani fermati.