Mondo
Il punto

Flotilla, liberi i quattro parlamentari italiani fermati in Israele

Trasferiti all'aeroporto di Tel Aviv, hanno preso un volo di linea per Fiumicino

di Alfredo Macchi
03 Ott 2025 - 12:29
01:36 

Gli incursori della Marina israeliana hanno fermato all'alba l'ultima barca della Global Sumud Flotilla, la Marinette, che si stava avvicinando alla costa di Gaza. In tutto sono 473 i componenti degli equipaggi arrestati: dopo l'identificazione nel porto di Ashdod sono stati trasferiti in un carcere nel deserto del Neghev, nel sud del Paese, dove un team della ambasciata italiana si è recato per assistere i nostri connazionali. Rilasciati dalle autorità di Israele i quattro parlamentari che erano a bordo della Flotilla: il senatore Marco Croatti, l'eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l'eurodeputata Benedetta Scuderi ai quali "è stata riconosciuta l'immunità". Trasferiti all'aeroporto di Tel Aviv, hanno preso un volo di linea per Fiumicino. A condurre la trattativa il ministro degli Esteri Antonio Tajani con il suo omologo Saar, al quale ha chiesto il rapido rimpatrio anche degli altri 42 italiani fermati.

flotilla
gaza

