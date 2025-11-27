Logo Tgcom24
Mondo
FISSATA LA CIFRA

Flotilla, la Svizzera presente il conto

Sono 19 gli attivisti destinatari della richiesta

27 Nov 2025 - 20:30
01:30 

Gli attivisti che hanno preso parte alla spedizione della Global Sumud Flotilla dello scorso agosto/settembre hanno ricevuto una lettera dal dipartimento federale degli Esteri che chiede il rimborso per le spese di emergenza e i costi sostenuti per la protezione consolare.

video evidenza