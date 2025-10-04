Logo Tgcom24
ESPULSI DA ISRAELE

Flotilla, l'aereo con i 26 italiani è atterrato a Istanbul

"A bordo 137 persone della flottiglia, tra cui 36 cittadini turchi e 23 malesi

04 Ott 2025 - 16:35
00:06 

L'aereo charter con a bordo gli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui 26 italiani, espulsi da Israele è atterrato all'aeroporto di Istanbul. Lo scrive l'agenzia Anadolu. L'aereo, partito dall'aeroporto Ramon di Eilat, in Israele, è arrivato in Turchia alle 15.50 ora locale (14.50 ore italiane). A bordo 137 persone della flottiglia, tra cui 36 cittadini turchi e 23 malesi. Gli attivisti sono stati accolti da funzionari e altre persone in aeroporto.  

