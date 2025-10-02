Logo Tgcom24
Flotilla, l'abbordaggio filmato da un politico argentino

La testimonianza sta facendo il giro della Rete

02 Ott 2025 - 00:12
00:42 

Un politico argentino registra il momento in cui la marina israeliana ha iniziato a intercettare una flottiglia di aiuti diretta a Gaza

