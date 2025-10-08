Logo Tgcom24
una decina gli italiani a bordo

Flotilla, intercettate dall'esercito israeliano le barche della nuova spedizione

Questo episodio fa seguito all'intercettazione di una flottiglia più grande avvenuta il 2 ottobre

08 Ott 2025 - 10:23
01:38 

Una nuova spedizione della flottiglia per portare aiuti umanitari a Gaza è stata bloccata dall'esercito israeliano e gli attivisti a bordo sono stati arrestati. La Freedom Flotilla Coalition ha dichiarato che un gruppo di otto imbarcazioni che cercavano di rompere il blocco israeliano sul territorio palestinese è stato intercettato e abbordato in acque internazionali. Il Ministero degli Esteri israeliano ha confermato l'operazione e ha dichiarato che le imbarcazioni sarebbero state condotte in un porto israeliano. Questo episodio fa seguito all'intercettazione di una flottiglia più grande avvenuta il 2 ottobre.