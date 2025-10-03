Flotilla, intercettata l'ultima barca che ancora navigava verso Gaza

L'ultima nave della Global Sumud Flotilla che ha tentato di rompere il blocco marittimo israeliano su Gaza è stata intercettata dalla Marina israeliana. La Marinette, questo il nome dell'imbarcazione, ha avuto problemi meccanici ed era rimasta indietro rispetto alla flotta principale di 41 navi, tutte intercettate e prese in consegna ieri dallo Stato ebraico. Il video mostra le truppe dell'unità commando navale Shayetet 13 salire a bordo dell'imbarcazione.