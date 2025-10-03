Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
Militari a bordo

Flotilla, intercettata l'ultima barca che ancora navigava verso Gaza

Abbordata anche la Marinette: ha avuto problemi meccanici ed era rimasta indietro rispetto alla flotta principale

03 Ott 2025 - 10:56
00:31 

L'ultima nave della Global Sumud Flotilla che ha tentato di rompere il blocco marittimo israeliano su Gaza è stata intercettata dalla Marina israeliana. La Marinette, questo il nome dell'imbarcazione, ha avuto problemi meccanici ed era rimasta indietro rispetto alla flotta principale di 41 navi, tutte intercettate e prese in consegna ieri dallo Stato ebraico. Il video mostra le truppe dell'unità commando navale Shayetet 13 salire a bordo dell'imbarcazione.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri