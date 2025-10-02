Flotilla, Elisa in lacrime sui social: appello per Gaza

Con la voce rotta dall'emozione e le lacrime agli occhi, Elisa ha pubblicato nelle sue storie Instagram un appello per chiedere un intervento immediato a favore della popolazione di Gaza. "Adesso che hanno bloccato la Sumud Flotillia, portateli voi gli aiuti in poche ore; portate voi gli aiuti, perché stanno morendo...", ha detto la cantautrice commossa. Il video mostra l'artista profondamente provata mentre invoca un'azione concreta per far arrivare medicinali e generi di prima necessità nella Striscia. Elisa già nei giorni scorsi aveva partecipato in modo sentito alla causa, unendosi alla manifestazione di lunedì a Trieste, e documentando tutto sui suoi canali social.