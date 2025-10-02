Logo Tgcom24
Flotilla, Elisa in lacrime sui social: appello per Gaza

Elisa già nei giorni scorsi aveva partecipato in modo sentito alla causa, unendosi alla manifestazione di lunedì a Trieste, e documentando tutto sui suoi canali social

02 Ott 2025 - 11:51
00:21 

Con la voce rotta dall'emozione e le  lacrime agli occhi, Elisa ha pubblicato nelle sue storie  Instagram un appello per chiedere un intervento immediato a favore  della popolazione di Gaza. "Adesso che hanno bloccato la Sumud  Flotillia, portateli voi gli aiuti in poche ore; portate voi gli  aiuti, perché stanno morendo...", ha detto la cantautrice  commossa.  Il video mostra l'artista profondamente provata mentre invoca  un'azione concreta per far arrivare medicinali e generi di prima  necessità nella Striscia. Elisa già nei giorni scorsi aveva  partecipato in modo sentito alla causa, unendosi alla  manifestazione di lunedì a Trieste, e documentando tutto  sui suoi canali social.

