Flotilla, deputati delle opposizioni occupano l'emiciclo della Camera: Mulè li riprende

Le opposizioni - Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra - hanno sollecitato, all'apertura della seduta di Montecitorio, la convocazione urgente della conferenza dei capigruppo per affrontare quanto accaduto nella notte alla Flotilla. Il presidente di turno, Giorgio Mulè, ha informato l'Aula di aver avuto disponibilità da parte del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ad anticipare la riunione dei capigruppo, già convocata per questo pomeriggio, al termine dei lavori mattutini dell'Aula.
Alcuni deputati delle opposizioni hanno comunque occupato l'emiciclo e i banchi del governo in segno di protesta. Mulè li ha ripresi, dicendo: "Prego i colleghi che hanno occupato l'emiciclo o che sono seduti per terra di liberare l'emiciclo. Colleghi, vi prego. Non occupate i banchi del governo e fate in modo di far andare avanti i lavori".
