Flotilla, deputati delle opposizioni occupano l'emiciclo della Camera: Mulè li riprende

Alcuni deputati delle opposizioni hanno comunque occupato l'emiciclo e i banchi del governo in segno di protesta. Mulè li ha ripresi, dicendo: "Prego i colleghi che hanno occupato l'emiciclo o che sono seduti per terra di liberare l'emiciclo. Colleghi, vi prego. Non occupate i banchi del governo e fate in modo di far andare avanti i lavori".