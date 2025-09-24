Flotilla colpita al largo di Creta, il racconto: "Decine di droni su di noi, sempre più aggressivi"

"Su di noi decine di droni che sganciano materiale per danneggiare le navi, sono sempre più aggressivi", è il racconto in diretta, nella notte, Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla a bordo di una delle barche in navigazione verso Gaza, al momento al largo di Creta. "Gli attacchi alle imbarcazioni della Flotilla con bombe sonore, droni e materiale non identificato mettono a rischio la vita di chi è a bordo", sottolinea. "Quanto sta accadendo - prosegue - avviene nella più totale illegalità. Abbiamo già allertato chi di dovere, anche la Farnesina, e stiamo cercando di far sapere cosa avviene: un fatto di una gravità senza precedenti".